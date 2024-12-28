رضا سليم يغيب عن النادي الأهلي لنهاية الموسم.. القصة كاملة

اثار الدولي المغربي رضا سليم جناح الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي الغموض حول مدة غيابه عن المشاركة مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وتعرض رضا سليم لإصابة قوية خلال مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري فيى الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب " القاهرة الدولي".

واشتكى رضا سليم في منتصف الشوط الأول من اللقاء من إصابته في الركبة ليفضل الجهاز الفني استبداله في هذه المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنصف دستة أهداف مقابل هدف.

رضا سليم يغيب عن النادي الأهلي لنهاية الموسم

وأعلن أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بـ النادي الأهلي في وقت سابق عن خضوع رضا سليم إلى فحص طبي أثبت إصابته بقطع في الجزء الخارجي لغضروف الركبة اليسرى.

رضا سليم - النادي الأهلي

وعلم " الموجز " أن الجهاز الطبي بـ النادي الأهلي أوصى بخضوع اللاعب المغربي رضا سليم إلى عملية جراحية أثر إصابته الأخيرة مع القلعة الحمراء في الركبة.

وأفادت المصادر أن رضا سليم سيغيب عن النادي الأهلي لفترة قد تصل من 4 إلى 6 أشهر وبالتالي قد ينتهي موسمه الحالي مع الفريق الأحمر.

وينتهي في الفترة الحالية النادي الأهلي من إجراءات سفر رضا سليم حتى يخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

تحركات من الأهلي لرفع اسم رضا سليم من القائمة



ويوجد تفكير قوي داخل إدارة النادي الأهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني من أجل إقصاء رضا سليم من قائمة المارد الأحمر في يناير المقبل.

وأفادت المصادر أن هناك جلسة سيتم عقدها مع اللاعب المغربي ومسؤولي النادي لإقناعه بهذا الأمر لإتاحة الفرصة للمارد الأحمر من أجل إضافة اسم أجنبي اخر بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة.

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي إنبي في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق إنبي على ملعب "بتروسبورت" في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأثنين المقبل.

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