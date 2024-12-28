موقف وسام أبو علي من مباراة الأهلي أمام إنبي

حسم مصدر داخل النادي الأهلي موقف الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر من المواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي إنبي في الدوري المصري.

ويحل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي إنبي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وسام أبو علي يعلن جاهزيته لـ مباراة الأهلي وإنبي

وخضع وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة على كتفه خلال الساعات الأخيرة لتحديد مصيره من المشاركة في مباراة الأهلي وإنبي المقررة يوم الاثنين المقبل.

وأظهرت الأشعة أن اللاعب وسام أبو علي يعاني من كدمة في الكتف، مما تسبب له ببعض الآلام بعد المباراة الأخيرة لفريقه أمام المصري البورسعيدي، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وسام أبو علي- النادي الأهلي

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ " الموجز" أن وسام أبو علي أبلغ الجهاز الفني بجاهزيته للمشاركة في المباراة بعد تلاشي الآلام، إلا أن الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله حذر من عودته أمام إنبي.

ويأتي ذلك خوفًا من تجدد الإصابة، خاصة مع اقتراب الأهلي من مواجهة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع وسام أبو علي لفحص طبي خلال مران الأهلي الجماعي غدًا الأحد لتحديد مدى مشاركته في مباراة إنبي.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد إنبي

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق نادي إنبي على ملعب "بتروسبورت" يوم الأثنين المقبل على ملعب "بتروسبورت" ضمن مباريات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري.

وستبدأ صافرة لقاء الأهلي أمام إنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



جدول ترتيب الدوري المصري



1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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