النادي الأهلي يوضح موقفه من التعاقد مع زيزو.. كواليس حصرية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة الأنباء المترددة بخصوص الدخول في مفاوضات قوية مع اللاعب أحمد السيد زيزو جناح نادي الزمالك لضمه في الصيف المقبل.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بقوة خلال الفترة المقبلة قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها في شهر يونيو المقبل 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي جلسة مع لجنة الكرة بالقلعة الحمراء من أجل مناقشة احتياجات الفريق القاهري خلال الفترة المقبلة.

زيزو يدخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز" أن زيزو يعتبر لاعبًا مميزًا للغاية في صفوف نادي الزمالك إلا أن حتى الأن لا يوجد مفاوضات من جانب النادي لضمه.

وأشار المصدر إلى أن أحمد السيد زيزو لازال لم يدخل المنطقة الحرة من أجل الدخول في مفاوضات جادة لضمه على الرغم من وجود إقتناع داخل النادي الأهلي بضمه.

أحمد السيد زيزو- النادي الأهلي

وأوضح المصدر أن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي يرغب أيضًا في التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة بسبب تذبذب مستوى بعض اللاعبين في الخط الهجومي.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي إنبي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق إنبي يوم الأثنين المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب "بتروسبورت".

جدول ترتيب الدوري المصري





1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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