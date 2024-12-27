علي معلول ينتظم في مران الأهلي استعدادًا لإنبي في الدوري

مران الأهلي.. انتظم الدولي التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، اليوم الجمعة، فى مران الفريق الجماعي الذي كان مقيم على ملعب التاش بالجزيرة.

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل مشاركة علي معلول في المران.

وشارك علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم لأول مرة في مران الأهلي اليوم الجمعة، وذلك بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به فى وترأكيليس.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الجمعة، من أجل مواجهة فريق إنبي وذلك في المباراة القادمة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



علي معلول

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأول لتجهيز لاعبيه جيداً على الصعيد الفني والبدني خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية حيث سيخوض الأهلي مباراة قوية بعد مواجهة إنبي، وذلك بسبب سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد يوم 3 يناير المقبل في الجولة الرابعة من دورالمجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق إنبي يوم الإثنين المقبل وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً في لقاء مرتقب بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد خوضه 5 مباريات ونجح في الفوز في مباريات وتعادل في مباراتين، فيما يتواجد إنبي فيالمركز الـ14 برصيد 5 نقاط بعد خوضه 6 مباريات نجح في الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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