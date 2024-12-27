موقف النادي الأهلي من التعاقد مع مصطفى محمد.. قرار نهائي

حسم النادي الأهلي قراره النهائي بخصوص التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم مصطفى محمد مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اقتراب رحيله عن صفوف نادي نانت الفرنسي.

ويعتبر مصطفى محمد من المهاجمين المميزين الذين ظهروا في بداية مسيرتهم مع نادي الزمالك قبل أن ينتقل لصفوف نادي جالطة سراي التركي ومنه لـ نانت الفرنسي.

ويبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن التعاقد مع مهاجم قوي في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا.

النادي الأهلي يرفض التعاقد مع مصطفى محمد

وعلم " الموجز " أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية أو شفهية مع مصطفى محمد لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوف المارد الأحمر.

مصطفى محمد- النادي الأهلي

وأكدت مصادر داخل القلعة الحمراء أن هناك تحفظ على ضم مصطفى محمد في ظل الأرقام المطلوبة من جانب نانت الفرنسي للتخلي عن الدولي المصري خلال الشتاء المقبل.

وأفادت المصادر أنه يوجد صعوبة أيضًا في النادي الأهلي بخصوص تلبية متطلبات مصطفى محمد المالية بعد رغبته في الحصول على 2 مليون دولار في الموسم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد منافسه نادي إنبي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري على ملعب "بتروسبورت".

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي يوم الأثنين 30 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025



1- الزمالك 11 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة

3- بيراميدز 11 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 11 نقطة

6- زد اف سي 9 نقاط

7- الاتحاد السكندري 9 نقاط

8- بتروجيت 8 نقاط

9- طلائع الجيش 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- فاركو 7 نقاط

12- الإسماعيلي 6 نقاط

13- الجونة 6 نقاط

14- سموحة 5 نقاط

15- إنبي 5 نقاط

16- البنك الأهلي 5 نقاط

17- مودرن سبورت 4 نقاط

18- حرس الحدود 3 نقاط

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