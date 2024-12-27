يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الجمعة، من أجل مواجهة فريق إنبي وذلك في المباراة القادمة ضمن منافسات مسابقةالدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء الناري المنتظر ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



الأهلي يبدأ استعداداته اليوم لمباراة إنبي في الدوري المصري

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفحة مباراة المصري البورسعيدي التي كانت مقيمة أمس في الدوري وانتهت بفوزالمارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأول لتجهيز لاعبيه جيداً على الصعيد الفني والبدني خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية حيث سيخوض المارد الأحمر مباراة قوية بعد مواجهة إنبي، وذلك بسبب سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد يوم 3 يناير المقبل في الجولة الرابعة من دورالمجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي يوم الإثنين المقبل وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً في لقاء مرتقب بين الفريقين ضمن منافساتالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي



ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل النادب الأهلي المركز الثالث برصيد 11 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك بعد خوضه 5 مباريات ونجح في الفوز في مباريات وتعادل في مباراتين.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز الـ14 بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط وذلك بعد خوضه 6 مباريات نجح في الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.



جدول ترتيب الدوري المصري



1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

اقرأ أيضًا:

طارق مصطفى يكشف لـ الموجز حقيقة مفاوضات الرجاء المغربي

حقيقة وصول بغداد بونجاح إلى القاهرة للتعاقد مع الأهلي.. (القصة كاملة)