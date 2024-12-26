دعمت جماهير النادي الأهلي، فريقهم بشكل قوي، من خلال إطلاق العديد من الهتافات، أثناء المباراة المقامة حاليًا أمام المصري البورسعيدي، على استاد برج العرب، مما ظهر تحفزيهم الإيجابي للاعبين. التفاصيل يرصدها الموجز في الاسطور التالية.

جماهير الأهلي تعبر عن دعمها للفريق في مباراة المصري البورسعيدي

وساندت جماهير الأهلي، ناديها واللاعبين، من خلال الهتافات المؤازرة، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين الجانبين في مباراة المارد الأحمر ضد شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أبرز الهتافات التي رددتها جماهير المارد الأحمر: "جمهوره ده حماه"، في إشارة إلى وقوفها الدائم خلف الفريق في جميع الظروف.

ويأتي فريق الأهلي ، في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، حصدهم من 4 مباريات خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من المسابقة المحلية، أخرهم التعادل أمام البنك الأهلي، بينما يتواجد المصري، في المركز الثالث، برصيد 11 نقطة.

وواجه الأهلي، مع المصري البورسعيدي، خلال 112 مباراة، تمكن خلالها المارد الأحمر من الفوز في 68 لقاء، بينما حقق المصري الفوز في 15 مباراةـ، وتعادل الفريقين في 29 مواجهة.

والتقى مارسيل كولر، مع على ماهر، خلال 5 مباريات، بواقع 3 مباريات للأخير مع المصري ومباراتين لـ مودرن فيوتشر، فاز السويسري، في 3 مباريات أمام المصري وتعادل في مباراتين ضد فيوتشر.

بينما علي ماهر سبق أن واجه فريق الأهلي، في 14 مباراة ولم يحقق الفوز إلا في لقاء وحيد وخسر 10 مباريات والتعادل حسم 3 مباريات، وكان الفوز الوحيد لعلي ماهر على فريق الأهلي مع الأسيوطي سابقًا”بيراميدز حاليًا” في ربع نهائي كأس مصر بهدف نظيف، في 30 أبريل من عام 2018.

تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، حسين الشحات.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الأهلي في دوري نايل

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: فخرالدين بن يوسف، أحمد القرموطي، محمد الشامي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الاهلى والمصري فى الدوري المصري

تقوم قناة أون تايم سبورتس، بنقل مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى، في الجولة السادسة لـ الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على On Time Sports HD1.

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