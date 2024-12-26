تتساءل جماهير كرة القدم، عن ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي المرتقبة بينهما، وبعد تعادل مانشستر سيتي المثير أمام إيفرتون اليوم.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته لملاقاة نظيره ليستر سيتي، في إطار منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

وتقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، وذلك بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم

ويستعرض لكم موقع الموجز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم، والذي يأتي على هذا النحو:

1- ليفربول، 39 نقطة.

2- تشيلسي، 35 نقطة.

3-آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5- بورنموث، 28 نقطة.

6- أستون فيلا، 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- نيوكاسل، 26 نقطة.

9- فولهام، 25 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14- وست هام، 20 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 16 نقطة.

17- ليستر سيتي، 14 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كما يلي:

1 محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

2 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

3 كول بالمر، تشيلسي، 12 هدفًا.

4 ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 10 أهداف.

5 بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

6 كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

7 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

8 ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

9 ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 9 أهداف.

10 جيمس ماديسون، توتنهام، 8 أهداف.

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