تاريخ مواجهات ليفربول ضد ليستر سيتي قبل مباراة الغد بالدوري الإنجليزي

جماهير الريدز، تترقب مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ، والتي تجمع الفريقين مساء غد ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق ليفربول، ترتيب البطولة ويبحث عن فوزجديد خلال تلك المباراة للحفاظ علي صدارة جدول الترتيب التي يحتلها برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد ليستر سيتي

التقي فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي في 122 مباراة بجميع البطولات حيث حقق ليفربول الفوز في 55 مباراة وانتهت 26 مباراة بالتعادل وحقق ليستر سيتي الفوز في 41 مباراة وأحرز ليفربول في شباك ليستر سيتي 199 هدف بينما أحرز ليستر سيتي في شباك ليفربول 154هدف.

موعد قمة ليفربول أمام ليستر سيتي

مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء غد الخميس 26 ديسمبر الجاري.

مشاهدة قمة ليفربول أمام ليستر سيتي

تستطيع مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد ليستر سيتي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد ليستر سيتي

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي

من المنتظر أن يضم تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره ليستر سيتي الدفع بالعناصر التالية..

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الميدان: جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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