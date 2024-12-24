تريزيجيه يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي بشكل نهائيً

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة الدولي محمود حسن تريزيجيه جناح نادي طرابزون سبور التركي والمعار إلى الريان القطري لتعزيز صفوف المارد الأحمر.

ويطمح النادي الأهلي إلى التعاقد مع عناصر مميزة قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل 2025 بالنسخة الجديدة والتي يشارك خلالها 32 نادِ.

تريزيجيه يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

وكشفت تقارير تركية عن مستجدات تتعلق بمستقبل محمود حسن تريزيجيه، جناح طرابزون التركي، المعار حاليًا إلى الريان القطري، وما يتعلق بعودته إلى النادي الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح الصحفي التركي إيرسان سردال أن تريزيجيه يشعر بعدم الرضا في الريان ويرغب في مغادرة النادي في أقرب فرصة، حيث يتقاضى 1.5 مليون يورو، بينما يتحمل طرابزون جزءًا من هذا المبلغ.

محمود حسن تريزيجيه- النادي الأهلي

وأشار سردال إلى أن تريزيجيه قد يحصل على 1.3 مليون يورو مع النادي الأهلي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، حيث تم مناقشة هذه التفاصيل بشكل أولي، والاتفاق بين اللاعب والنادي يبدو محسومًا.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ “ الموجز” أن هناك تواصلًا قد جرى بين بعض مسؤولي الأهلي وتريزيجيه بشأن انضمامه لدعم الفريق في كأس العالم للأندية 2025، المقررة صيفًا في الولايات المتحدة، من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

كما أضاف المصدر أن تريزيجيه أبدى ترحيبًا كبيرًا بالانضمام إلى الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة البطولة.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " برج العرب" بالإسكندرية.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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