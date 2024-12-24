موقف الخطيب من رحيل محمد رمضان عن النادي الأهلي.. قرار مثير

حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي موقفه النهائي من رحيل محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأثار محمد رمضان المدير الرياضي بـ النادي الأهلي الجدل مؤخرًا بعد رفضه توجه اللاعبين لتحية الجماهير عقب المواجهة الماضية ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وحقق الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي فوزًا عريضًا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 6/1 في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشنت جماهير النادي الأهلي هجومًا قويًا على محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء بعد تصرفه المثير خلال لقاء شباب بلوزداد حيث طالب البعض برحيله بصورة نهائية.

الخطيب يرفض رحيل محمد رمضان من النادي الأهلي

وعلم " الموجز" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد رفض فكرة رحيل محمد رمضان عن منصبه في الوقت الحالي متمسكًا باستمراره حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن الخطيب تحدث مع محمد رمضان هاتفيًا من أجل معرفة أسباب عدم التوجه لتحية الجماهير عقب المباراة مع منعه للاعبين.

محمد رمضان ومارسيل كولر

وأفادت تقارير صحفية في الساعات الماضية أن محمد رمضان سيصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة يقدم اعتذاره لجماهير النادي الأهلي وفقًا لما بدر منه في اللقاء المنصرم.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة القادمة أمام نظيره نادي المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري على ملعب " برج العرب".

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي على ملعب "برج العرب" في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستبث مواجهة النادي الأهلي أمام فريق المصري في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري للبطولة المحلية.



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي ضد المصري



1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين



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