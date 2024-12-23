حقيقة وصول بغداد بونجاح إلى القاهرة للتعاقد مع الأهلي.. (القصة كاملة)

اشتعل الجدل في الساعات القليلة الماضية، حول وصول النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق الشمال القطري، إلى القاهرة اليوم من أجل الانضمام إلى النادي الأهلي.

وارتبط اسم بغداد بونجاح صاحب الـ 33 عامًا بالانضام إلى النادي الأهلي المصري، في ظل خطة الأخير لدعم وتعزيز خط هجومه قبل كأس العالم للأندية.

وازدادت التكهنات الفترة الماضية، حول تعاقد الأهلي مع بونجاح، قبل أن يذكر اليوم، بأن اللاعب الجزائري وصل إلى القاهرة من أجل إمضاء عقوده مع الأحمر، ويكشف لكم الموجز فيما يلي حقيقة هذا الأمر.

حقيقة وجود بغداد بونجاح في القاهرة للانضمام إلى الأهلي

ورد طه المهيزع المسئول الإعلامي لنادي الشمال القطري على أنباء وصول بغداد بونجاح للقاهرة للانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وأكد المهيزع في تصريحات اليوم أن كل ما يتردد بشأن وجود بغداد بونجاح في القاهرة ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا أن اللاعب يقضي فترة الإجازة في أوروبا حاليا وتحديدًا بباريس في ظل توقف المسابقات المحلية بسبب بطولة “خليجي 26”.

وشدد مسئول نادي الشمال على أن الإدارة لم تتلقى أي عرض بشأن انتقال بغداد بونجاح إلى الأهلي، مؤكدًا أن النجم الجزائري مستمر مع ناديه القطري.

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على الجانب الآخر، أكد مسؤولو النادي الأهلي، أن فكرة ضم بونجاح في الوقت الحالية صعبة للغاية وغير مطروحة، وذلك لعدة أسباب أبرزهم المبلغ المالي الضخم لهذه الصفقة بجانب عامل السن.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق، على عودة حمدي فتحي نجم الوكرة القطري، إلى صفوف الأحمر في كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة.

وتسعى الإدارة في الوقت الحالي، لدعم خط الهجوم والدفاع، قبل المواجهات النارية التي تنتظره في كأس العالم 2025، خاصة بعدما فقد لقب كأس القارت بالخروج من دور نصف النهائي على يد باتشوكا.

الجدير بالذكر، أن الأهلي انتصر على شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الأحد بنتيجة 6-1 في المواجهة النارية التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

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