إنجاز غير مسبق لـ عمر مرموش في أوروبا.. يتفوق على محمد صلاح

حقق الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، إنجازًا غير مسبق، متفوقًا على مواطنه محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزي.

يقدم عمر مرموش مستوى مميز مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهذا الموسم 2024-2025، حتى بات من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.

حقق مرموش عدد كبير من الإنجازات في مشواره بالاحتراف الأوروبي، كما أنه حطم العديد من الأرقام القياسية حتى أصبح مطمع للعديد من كبرى الأندية في العالم.

عمر مرموش يتفوق على محمد صلاح

وفجرت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، مفاجأة حول تفوق عمر مرموش على مواطنه محمد صلاح من حيث القيمة التسويقية، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

ووفقًا لما ذكرته الشبكة العالمية، فإن القيمة التسويقية لـ عمر مرموش أصبحت 60 مليون يورو، متخطيًا قيمة محمد صلاح وهي 55 مليون يورو.

وأوضحت أن القيمة التسويقية لمرموش ارتفعت في شهر أكتوبر، 20 مليون يورو، بالإضافة إلى القيمة الحقيقية 40 مليون يورو.

وحسب ذلك، فإن مرموش أصبح أعلى اللاعبين المصريين، في كرة القدم بشكل عام، من حيث القيمة التسويقية.

عمر مرموش يتفوق على محمد صلاح

عمر مرموش يصارع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني

ويصارع مرموش على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني بنسختها الحالية، علمًا بأنه يقع في الوصافة برصيد 13 هدفًا وبفارق هدف وحيدة عن المتصدر هاري كين.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الألماني على هذا النحو:

1- هاري كين (بايرن ميونيخ) - 14 هدفا.

2- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - 13 هدفا.

3- جوناثان بوركاردت (ماينز) - 10 أهداف.

4- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - 9 أهداف.

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، محمد صلاح يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا والذي يأتي كما يلي:

1. محمد صلاح ليفربول - 15 هدفا

2. إرلينج هالاند مانشستر سيتي - 13 هدفا

3. كولر بالمر تشيلسي - 11 هدفا

4. إيزاك نيوكاسل - 10 أهداف

5. كريس وود نوتنجهام - 10 أهداف

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