عقوبات قاسية على الزمالك بعد مباراة سيراميكا في الدوري.. رابطة الأندية تعلنها

أصدرت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الاثنين، عقوبات قاسية على نادي الزمالك، الخاصة بالجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

وكان الزمالك قد تعادل مع سيراميكا كيلوباترا، في الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري بنسختها الحالية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت هذه المواجهة أحداث مثيرة وغير لائقة، وعلى إثرها فرضت رابطة الأندية عقوبات على نادي الزمالك، وفقًا للائحة بطولة الدوري، ويستعرضها لكم الموجز فيما يلي.

عقوبات الزمالك بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

وجاءت عقوبات الزمالك بعد مباراة سيراميكا كيلوباترا على هذا النحو:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

منع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في الدرجة الثالثة يمين من مباراة الاتحاد السكندري، المقامة على ملعب «الأبيض» في الجولة السابعة من مسابقة دوري nile.

إيقاف نبيل عماد علي المهدي، الشهير بـ«دونجا»، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

عقوبات الزمالك

رابطة الأندية تعلق عقوبات مباراة إنبي والجونة

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، عن عقوبات مباراة إنبي والجونة أيضًا، والتي جاءت على النحو التالي:

إيقاف أحمد أمين قاسم، لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري موسم 2024-2025، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ترتيب الدوري المصري

ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة على هذا النحو:

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط.

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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