نادي الزمالك يوافق على رحيل مهاجمه المحترف في الشتاء

استقر مسؤلو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على خروج أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخرج أكثر من لاعب داخل نادي الزمالك من الحسابات الفنية للسويسري كريسيتان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأبيض وذلك نتيجة تراجع مستواهم الفني.

ويبحث نادي الزمالك التعاقد مع لاعبين جدد في الفترة المقبلة لتعزيز صفوف الفارس الأبيض خلال المرحلة القادمة لمواصلة المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

نادي الزمالك يوافق على رحيل عمر فرج في الشتاء

وعلم " الموجز" أن نادي الزمالك قد وافق بشكل مبدئي على رحيل الدولي الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفارس الأبيض على سبيل الإعارة بالشتاء القادم.

وأكد مسئولو نادي الزمالك أنه لا يوجد مانع لخروج اللاعب الفلسطيني في الميركاتو الشتوي المقبل خاصًة بعد خروجه من حسابات السويسري كريستيان جروس.

عمر فرج- نادي الزمالك

وأشار مسئولو الزمالك أن المدرب السويسري قد طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في الشتاء المقبل خاصًة بعد تراجع مستوى الثنائي ناصر منسي والدولي التونسي سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات بطولة الدوري المصري على ملعب " القاهرة الدولي".

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام طلائع الجيش غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعادل نادي الزمالك مؤخرًا أمام فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.



جدول ترتيب دوري نايل قبل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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