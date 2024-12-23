تعرف على موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما تريد معرفته عن هذا اللقاء الهام في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء، القادم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ارضية ستاد الكلية الحربية،ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة.

الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش في دوري NILE، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في مصر والشرقالأوسط.





موقف الزمالك وطلائع الجيش في دوري NILE

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، وذلك بعد خوض 5 مواجهات، فاز فيها على فرق البنك الأهلي وغزل المحلة وسموحة، وخسر أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف، وتعادل إيجابيا مع سيراميكا كليوباترا.





فيما يحتل فريق طلائع الجيش، تحت قيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني، المركز التاسع برصيد 7 نقاط فقط.



وهذه المباراة تعد الظهور الثاني للسويسري كريسيتان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديه الزمالك، وكانت المباراة الأولى له أمام سيراميكا كليوباترا، في الدوري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

جدول ترتيب الدوري المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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