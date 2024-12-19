عودة ناصر ماهر.. تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن التشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويلتقي فريق الزمالك، مع نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس في الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة، على سنتاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الإسبوع الخامس لـ دوري نايل.

يقود السويسرى كريستيان جروس، فريق الزمالك خلال المباراة أمام سيراميكا كليوباترا، والتي تعد الظهور الأول له مع الفريق الأبيض، حيث تولى القيادة الفنية للزمالك خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى خلال الفترة الماضية.

وتعد عودة جروس لقيادة الفريق هي الولاية الثانية له، حيث سبق وقاد الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018- 2019، والكأس السعودى المصرى.

ويتواجد الزمالك، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المصري المتصدر، بينما يحتل فريق سيراميكا، في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات.

وشهدت قائمة فريق الزمالك، عودة ناصر ماهر، بعد تعافيه من الإصابة إذ يتواجد على مقاعد البدلاء أمام سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ويغيب عن مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، عدة لاعبين، على رأسهم مصطفى الزنارى ومحمد السيد وأحمد حمدى ومحمود بنتايك، بالإضافة إلى محمد عبد الشافى ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

ويعانى بنتايك، من الإصابة في مفصل الكتف والترقوة، بينما الزنارى يعانى من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد السيد من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، ويتم تأهيلهما للعودة في أقرب وقت للمشاركة مع الفريق، وفيما يخص أحمد حمدى، شيكابالا وعبد الشافى فيواصلون التأهيل.

ويعاني الزناري من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد السيد من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، ويتم تأهيلهما للعودة في أقرب وقت للمشاركة مع الفريق.

اقرأ أيضًا:

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

أسرار جديدة في إصابة عمر كمال وموقفه من مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد