أسرار جديدة في إصابة عمر كمال وموقفه من مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

أيام عصيبة يمر بها النادي الأهلي، بعد صدمة الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال، حيث يعاني الفريق الأول من تعدد الغيابات بين صفوفة قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت أخر صدمة تعرض لها الفريق هي إصابة نجم الفريق عمر كمال عبدالواحد بقطع في شريان يده عقب سقوطه داخل غرفة الملابس وارتطام يده بأحد ابواب ملعب فرع مدينة نصر.

أسرار إصابة عمر كمال عبدالواحد

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، تفصيا وأسرار إصابة عمر كمال عبدالواحد في غرفة ملابس الأهلي، وقال أن هناك مشادة كلامية وقعت بين عمر كمال و مساعد كولر أثناء المران وبعد خروج اللاعب من المران قام اللاعب بالتعبير عن غضبه بضرب يده في سطح معدنى أدت إلى جرح يده.

وأضاف شحاته أن الفترة الأخيرة شهدت مشاكل بالجملة داخل غرفة ملابس الأهلي، وأن العلاقة بين اللاعبين وبعضهم ليست على ما يرام".

ويتحدد موقف عمر كمال عبدالواحد من مواجهة شباب بلوزداد خلال 24 ساعة من الأن وبعد تدريبات الفريق غد الجمعة .

عمر كمال عبدالواحد

الأهلي يواجه شباب بلوزداد الجزائري

اقتربت موقعة النادي الأهلي، ضد شباب بلوزداد الجزائري والمقررة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

يرصد الموجز، ترتيب الأهلي بمجموعته بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة بالبطولة ويأتي الأهلي بالمركز الثاني وله مواجهة مؤجلة ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

موعد قمة التحدي بين الأهلي و شباب بلوزداد

تنطلق قمة التحدي بين فريق الأهلي و نظيره شباب بلوزداد، في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي و شباب بلوزداد

مواجهة التحدي بين الأهلي و شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، تنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

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