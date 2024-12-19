التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد شامروك روفرز بدوري المؤتمر الأوروبي الليلة

تترقب جماهير كرة القدم مباراة نادي تشيلسي ضد شامروك روفرز، التي تجمعهما مساء اليوم ضمن مباريات مرحلة الدورى لبطولة دورى المؤتمر الأوروبى للموسم الجاري 2024-2025، على ملعب ستامفورد بريدج.

يتصدر فريق تشيلسي جدول ترتيب بطولة دورى المؤتمر الأوروبى للموسم الجاري برصيد 15 نقطة حققها من الفوزبخمسة انتصارات متتالية، بينما يحتل فريق شامروك روفرز الأيرلندي المركز السادس برصيد 11 نقطة.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد شامروك روفرز

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، بينوا بادياشيلي، ليفي كولويل، مارك كوكوريا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر، نوني مادويكي،جواو فيليكس.

في الهجوم: نيكولاس جاكسون.

نادي تشيلسي

موعد لقاء تشيلسي ضد شامروك روفرز

فريق تشيلسي علي موعد مع لقاء نظيره شامروك روفرز ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي أمام شامروك روفرز

مواجهة تشيلسي ضد شامروك روفرز، يتم نقلها للمتابعين عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين خلف فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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