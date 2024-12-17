نجم تشيلسي مهدد بالإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات.. التفاصيل كاملة

أفادت تقارير صحفية بأن الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك، لاعب تشيلسي الإنجليزي، قد يواجه عقوبة كبيرة بسبب نتيجة إيجابية في اختبار للمنشطات.

وذكرت شبكة "RMCsport" الفرنسية أن الاختبار الذي أجراه مودريك في نهاية أكتوبر الماضي أظهر وجود مادة محظورة في دمه، ومن المتوقع فتح العينة الاحتياطية خلال الأيام القليلة المقبلة لتأكيد النتيجة.

إذا تأكدت النتيجة الإيجابية، قد يتعرض مودريك، البالغ من العمر 23 عامًا، لعقوبة إيقاف قد تصل إلى أربع سنوات وفقًا للوائح مكافحة المنشطات.

يُذكر أن مودريك انضم إلى تشيلسي في يناير 2023 قادمًا من شاختار الأوكراني في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وقد شارك في 73 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

بيان من مودريك لاعب تشيلسي بخصوص إيقافه

وجاء بيان نجم تشيلسي على النحو التالي" تم إخطاري بأن العينة التي قدمتها إلى الاتحاد الإنجليزي تحتوي على مادة محظورة".

وأضاف نجم تشيلسي" كان هذا بمثابة صدمة كبيرة لأنني لم أستخدم أبدا أي مواد محظورة عن قصد أو خرقت القواعد".

مودريك- تشيلسي

وأشار إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع فريقه لتحقيق كيفية حدوث ذلك مؤكدًا عدم ارتكابه أي خطأ متفائلًا بعودته للملاعب في القريب العاجل.

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي تشيلسي للمواجهة المرتقبة ضد شامروك روفرز في إطار منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وستنطلق مواجهة تشيلسي أمام فريق شامروك في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي وذلك يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

ويرصد " الموجز " جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي :



1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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