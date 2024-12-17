ترتيب الدوري الإنجليزي عقب ختام الجولة الـ 16..تشيلسي يطارد ليفربول علي القمة

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، عقب ختام مباريات الجولة الـ 16 مساء الاثنين 16 ديسمبر بمواجهة بورنموث ضد وست هام يونايتد.

يقود محمد صلاح فريقه ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه حيث يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

بورنموث ضد وست هام يونايتد

انتهت مباراة فريق بورنموث ضد وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين في ختام منافسات الجولة الـ 16 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، بنتيجة .

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

يمكنك مشاهدة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، الذي يشهد صراعا شرسا علي الصدارة، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

بورنموث ضد وست هام يونايتد

مباريات الدوري الإنجليزي

شهدت الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإنجليزي تعثر الكبار حيث تعادل فريق ليفربول ضد فولهام وتلقي فريق مانشستر سيتي هزيمة قاتلة أمام نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد 15 ديسمبر الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة الـ 16 للبطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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