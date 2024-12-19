صراع أوروبي خليجي على التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد في يناير

أفادت تقارير إنجليزية بأن هناك اهتمامًا من أندية إسبانية وسعودية بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، ، في ظل رغبة ناديه في الاستغناء عنه بنهاية الموسم الحالي بناءً على طلب المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن راشفورد سيغيب عن ربع نهائي كأس الرابطة أمام توتنهام، بعد أن استبعده أموريم مدرب مانشستر يونايتد للمباراة الثانية على التوالي.

راشفورد يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات راشفورد حول إمكانية رحيله عن مانشسر يونايتد قد تجذب اهتمام عدة أندية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لكن مستقبله مع مانشستر يونايتد لا يزال غير واضح.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيستمع للعروض التي تتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني، وأن راشفورد يطمح لخوض تجربة احترافية في إسبانيا بعد ارتباطه ببرشلونة سابقًا، بالإضافة إلى اهتمام أندية الدوري السعودي.

راشفورد- مانشستر يونايتد

كما أكدت أن خيار إعارة راشفورد سيكون صعبًا على النادي الإنجليزي، الذي يفضل بيعه بشكل نهائي سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أو فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فيما أشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان كان قد أجرى محادثات مع ممثلي راشفورد مسبقًا، لكنه من غير المحتمل أن يتحرك لضمه في يناير.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي مانشستر يونايتد للمواجهة المرتقبة أمام منافسه توتنهام هوتسبير في إطار منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وستنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام فريق توتنهام على ملعب الأخير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

يرصد الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، في الموسم الحالي حتى الأن على النحو التالي:



1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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