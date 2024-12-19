التشكيل المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

يحل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه روبن أموريم ضيفًا على حساب توتنهام، في إطار مباريات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لهذا الموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وستنطلق صافرة حكم مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيسعى الفريقين، في تحقيق الفوز، من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي، والاستمرار في المنافسة على التتويج بكأس رابطة الأندية “الكاراباو”.

مانشستر يونايتد وتوتنهام

التشكيل المتوقع لنادي توتنهام أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة

حارس المرمى: فورستر.

خط الدفاع: أودوجي - بن ديفيز - دراجوسين - أرشي جراي.

خط الوسط: سار - ماديسون - ديان كولوسيفسكي.

خط الهجوم: تيمو فيرنر - دومينيك سولانكي - هيونج مين سون.

التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يونايتد أمام توتنهام في كأس الرابطة

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز - هاري ماجواير - دي ليخت.

خط الوسط: ديوجو دالوت - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديز - نصير مزراوي.

الهجوم: جارناتشو - هويلوند - أماد ديالو.

قائمة مانشستر يونايتد أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى: أونانا - بايندير - هيتون.

خط الدفاع: دالو - مزراوي - يورو - دي ليخت - مغواير - ليندلوف - ايڤانز - مارتينيز - مالاسيا.

خط الوسط: أوغارتي - كاسميرو - ماينو - إريكسن - برونو.

خط الهجوم: آنتوني - ديالو - غارناتشو - زيركزي - هويلند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في كأس الرابطة

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام على شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تمتلك جميع الحقوق في بث وإذاعة جميع مباريات كأس رابطة الاأندية الإنجليزية.

تردد قناة bein SPORTS على سهيل سات

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تردد قناة bein SPORTS على القمر الصناعي يوتلسات

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