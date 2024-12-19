موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

يستعد مانشستر يونايتد، لمواجهة توتنهام هوتسبير، على ملعب الأخير، في إطار منافسات دور ربع النهائي، من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في كأس الرابطة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نظيره توتنهام، اليوم الخميس، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر يونايتد وتوتنهام

ويسعى مانشستر يونايتد، في تحقيق الفوز على توتنهام، والتأهل إلى مباراة نصف النهائي، حيث يطمح أموريم لمواصلة المشوار ببطولة الكاراباو ويأمل أن يحصل عليها بأول مواسمه مع الفريق.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام في جميع البطولات

لم يتمكن مانشستر يونايتد، في تحقيق الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة ضد توتنهام هوتسبير في جميع المسابقات، للمرة الأولى منذ الفترة بين يناير 2013 وديسمبر 2014 (5 انتصارات - 3 تعادلات وهزيمتان).

بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام توتنهام هوتسبير بين عامي 1981 و1998، لم يخسر مانشستر يونايتد في آخر مباراتين له في كأس الرابطة أمام توتنهام (فوز واحد وتعادل واحد).

لم يتمكن كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير من الحفاظ على نظافة شباكهما سوى مرتين فقط في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات، سجل مانشستر يونايتد هدفين أو أكثر ضد توتنهام هوتسبير في 6 من آخر 11 مباراة في جميع المسابقات.

قائمة مانشستر يونايتد أمام توتنهام

حراسة المرمى: أونانا، بايندير، هيتون.

خط الدفاع: دالو، مزراوي، يورو، دي ليخت، مغواير، ليندلوف، ايڤانز، مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: أوغارتي، كاسميرو، ماينو، إريكسن، برونو.

خط الهجوك: آنتوني، ديالو، غارناتشو، زيركزي، هويلند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

من المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام على شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تمتلك جميع الحقوق في بث وإذاعة جميع مباريات كأس رابطة الاأندية الإنجليزية.

تردد قناة bein SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

رأسي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة bein SPORTS على القمر الصناعي يوتلسات

التردد 11054.

أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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