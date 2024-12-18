محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى اللاعبين المولودين في 1992.. تفاصيل

تربع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على صدارة قائمة أغلى اللاعبين الذين ولدوا في عام 1992، بعد أن بلغت قيمته التسويقية 55 مليون يورو.

وجاء هذا الإعلان من موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، والذي يقدم تحديثات دورية حول قيم اللاعبين في مختلف الدوريات وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا الأمر.

يعتبر صلاح واحدًا من أبرز اللاعبين في العالم، حيث حافظ على قيمته التسويقية دون أي انخفاض، رغم اقترابه من الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع ليفربول.

هذا يعكس استقراره وأدائه المتميز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يظل رقمًا صعبًا في صفوف فريقه.

محمد صلاح أغلى لاعب في منتخب مصر

علاوة على ذلك، يحتفظ صلاح بموقعه كأغلى لاعب في قائمة منتخب مصر، ويمثل قوة هجومية كبيرة. وهو يحتل المرتبة السابعة بين لاعبي ليفربول، ويصنف كأغلى اللاعبين في مركز الجناح الأيمن على مستوى العالم، بينما يأتي في المرتبة 71 بشكل عام بين لاعبي العالم.

محمد صلاح

وفي سياق المقارنة، يتفوق صلاح على سون هيونج مين، نجم منتخب كوريا الجنوبية، الذي يحتل المركز الثاني بقيمة 38 مليون يورو.

ويأتي بعده إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، بقيمة 25 مليون يورو، بالتساوي مع الحارسين أليسون بيكر وتيبو كورتوا.

وتتضمن قائمة أغلى 10 لاعبين من مواليد 1992 أيضًا أسماء بارزة مثل جرانيت تشاكا، تير شتيجن، وألفارو موراتا، مما يبرز التنافس القوي بين اللاعبين في هذه الفئة العمرية.

تعكس هذه الأرقام مكانة محمد صلاح كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالميين، وتؤكد استمرارية نجاحه في الملاعب.

قرار محمد صلاح بشأن تجديد تعاقده مع ليفربول

وفي سياق أخر، أفادت تقارير صحفية إسبانية حديثة بأن محمد صلاح بات قريبًا من اتخاذ قرار بشأن تجديد عقده مع ليفربول، بعد أن قدمت إدارة النادي عرضًا مغريًا يتيح له البقاء مع الفريق لمدة موسمين إضافيين على الأقل.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن ليفربول عرض على صلاح صفقة جديدة تتضمن شروطًا مالية جذابة، بعد أن كانت هناك ملاحظات سابقة حول تجديد عقده بسبب تقدمه في العمر.

ويبدو أن العرض الجديد قد نال إعجاب النجم المصري، حيث تشير التقارير إلى أنه يقترب من قبول العرض والموافقة على الاستمرار في "أنفيلد" لعامين آخرين.

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