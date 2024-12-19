موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري وذلك في المباراة القادمة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

و قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين اليوم الخميس راحة من التدريبات، كجزء من استعداده لمواجهاته المقبلة، وخاصة المباراة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري النارية في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقررة يوم السبت القادم في تمام السادسة مساءً على أرضية استاد القاهرة الدولي، وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال



وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا على شبكة بين سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولة الإفريقية في الشرق الأوسط.

الأهلي

الأهلي يسعى لمصالحه جماهيره بعد خسارة الإنتركونتيننتال

ويسعى النادي الأهلي في هذا اللقاء المرتقب جاهدًا لمصالحة جماهيره وذلك بعد الخسارة المؤلمة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، حيث انتهت المباراة بركلات الترجيح (6-5) لصالح الفريق المكسيكي بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي.

تشكيل الأهلي في مباراة باتشوكا

وكان بدأ النادي الأهلي المباراة أمام باتشوكا في في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات

وفي الهجوم: وسام أبو علي.

وتحقيق النادي الأهلي الفوز على بطل الجزائر في اللقاء القادم، سيكون بمثابة فرصة للأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري الأبطال، خاصة بعد التعادل السلبي مع أورلاندوبيراتس الجنوب أفريقي في الجولة الماضية.

النادي الأهلي يحقق الفوز على استاد أبيدجان

وكان النادي الأهلي حقق في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا فوزًا مميزًا على فريق أستاد أبيدجان الإيفواري وذلك بنتيجة 4-2.

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