الكشف عن بديل طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد.. تفاصيل

بات اللاعب طاهر محمد طاهر جناح الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على مقربة من الغياب عن صفوف المارد الأحمر خلال مواجهة شباب بلوزداد في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الكشف عن بديل طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد

وأصيب طاهر محمد طاهر خلال مشاركته مع النادي الأهلي خلال مواجهة باتشوكا المكسيكي في إطار منافسات بطولة الإنتركونتنينتال.

رضا سليم يعوض طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي

ويعاني طاهر محمد طاهر بكدمة في الركبة، وليس لها علاقة بالرباط الصليبي، ويخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة وفقًا لما علمه " الموجز".

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ القلعة الحمراء قد استقر على بديل طاهر محمد طاهر في الفترة المقبلة.

طاهر محمد طاهر- النادي الأهلي

وأفادت المصادر أن مارسيل كولر قد استقر على الدفع بـ رضا سليم بديلًا لـ طاهر محمد طاهر خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري؛ بسبب غيابه للإصابة في الركبة.

ويعد رضا سليم هو الأقرب لتعويض غياب طاهر محمد طاهر نظرًا لحالة عدم التوفيق التي يمر بها محمود كهربا في الفترة الماضية، وغموض موقف الجنوب أفريقي بيرسي تاو؛ إذ غاب عن مران المارد الأحمر في اليومين الماضيين.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد شباب بلوزداد

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد في إطار منافسات الجولة الـ3 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستبث مواجهة الأهلي أمام بطل الجزائر عبر قناة "بي إن سبورت" الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط والقارة السمراء.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على حساب نادي ستاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين قبل أن يتعادل المارد الأحمر في اللقاء الثاني ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي سلبيًا خارج الديار.

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