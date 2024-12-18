أسرار غياب بيرسي تاو عن تدريبات الأهلي وموقفه من مواجهة شباب بلوزداد

يعاني الجهاز الفني للنادي الأهلي من ظروف غير طبيعية قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري والمقرر لها الأحد المقبل.

وكان أخر الصدمات التي تعرض لها الفريق استمرارغياب بيرسي تاو نجم الفريق عن التدريبات خلال اليومين الماضيين ولم يشارك اللاعب في تدريبات الأهلي منذ مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية.

أسباب غياب بيرسي تاو عن تدريبات الأهلي

جاء غياب بيرسي تاو عن تدريبات الأهلي بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش، ويتلقى اللاعب العلاج، ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة.

ويتحدد علي ضوء حالة بيرسي تاو الطبية والفنية موقفه من المشاركة في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقررة مساء الأحد المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

من ناحية أخري يستعد النادي الأهلي، لمواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد قمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

فريق الأهلي يواجه نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

قمة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، تنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة فريق الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي الترتيب كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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