تفاصيل إصابة عمر كمال بقطع في شريان اليد وموقفه من مواجهة بلوزداد

تعرض جمهور النادي الأهلي لصدمة جديدة حيث أصيب نجم الفريق عمر كمال عبدالواحد لاعب الأهلي بقطع في شريان يده عقب سقوطه داخل غرفة الملابس وارتطام يده بأحد ابواب ملعب فرع مدينة نصر.

كانت البداية حينما اختل توازن اللاعب في غرفة خلع الملابس عندما حاول الاستناد على أحد الأبواب وأثناء سقوطه حاول مساعدة نفسه ولكن تعرض لقطع في شريان اليد.

نقل عمر كمال لمستشفي مدينة نصر



قام أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي بالتدخل لاسعاف عمر كمال عبدالواحد وتم لف ذراعه باحدى الفوط ولكن النزيف الشديد للدم استمر من يده دفعه وتم نقل اللاعب إلي مستشفي مدينة نصر، للخضوع للاسعافات الطبية الضرورية. ويتحدد موقف عمر كمال عبدالواحد من المشاركة بمواجهة شباب بلوزداد خلال الساعات القادمة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

من ناحية أخري يواصل النادي الأهلي، استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد لقاء الأهلي ضد شباب بلوزداد

يواجه فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، تنطلق في السادسة مساء الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يمكنك الاستمتاع بقمة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن يتبقي للأهلي مواجهة مؤجلة يعيده الفوز بها لصدارة المجموعة من جديد ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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