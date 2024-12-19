بعد الأوقات العصيبة التي يعيشها في الأهلي.. ماذا قدم كهربا مع الأحمر

النادي الأهلي.. يمر محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، بأوقات عصيبة بعد إهداره ركلة جزاء حاسمة في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 أمام باتشوكا المكسيكي، مما أدى إلى ضياع حلم الوصول إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد.

ويتطلع محمود كهربا إلى تجاوز هذه اللحظة الصعبة، حيث يأمل في المساهمة بفوز فريقه على شباب بلوزداد في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل ضمن دورالمجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفي السطور يستعرض لكم الموجز كل ما قدمه كهربا مع الأهلي حتى الآن.





أداء كهربا مع الأهلي

حتى الآن، قدم كهربا أداءً مميزًا مع الأهلي، حيث لعب 141 مباراة وسجل 48 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 22 هدفًا.

وحقق مع الفريق 15 لقبًا،تشمل:

- 3 ألقاب للدوري المصري

- 3 ألقاب لكأس مصر

- 3 ألقاب للسوبر المحلي

- 4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا

- لقب للسوبر الأفريقي

- لقب كأس الثلاث قارات

ومع استمرار الأوضاع المليئة بالتحديات، يأمل كهربا وفريقه في استعادة التوازن وتحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة.

تحضيرات الأهلي للانتقالات الشتوية

وفي سياق متصل، تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة مختار مختار، اجتماعًا مع المدير الفني مارسيل كولر خلال الساعات القادمة.

الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على الصفقات التي يحتاجها الفريق لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالإضافة إلى تحديداحتياجاته من اللاعبين الجدد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

وستقوم إدارة الأهلي أيضًا بعرض عدد من اللاعبين الأجانب المرشحين لدعم الفريق في يناير، لاختيار الأنسب منهم.

كما سيتم استعراض موقفاللاعبين الذين قد يرحلون عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي وحسم القرارات بشأنهم.

الأهلي

مفاوضات مع بيرسي تاو

ومن ناحية أخرى، يجري مسؤولو النادي الأهلي مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الأيام القليلة المقبلة، للاتفاق على طريقة رحيل اللاعبخلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة لتعزيز الفريق وتحقيق النجاح في المنافسات القادمة.

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