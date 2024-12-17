بيان ناري من كولر بشأن هزيمة باتشوكا.. يدافع عن كهربا ورسالة للجماهير

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة هامة لجماهير المارد الأحمر، كما أنه دافع عن محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الذي تلقى هجومًا عنيفًا بعد الهزيمة أمام باتشوكا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مارسيل كولر، قد سقط في فخ الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الجزاء، في المباراة التي جمعت بينهما بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وشهدت هذه المباراة إهدار كهربا ركلة جزاء وأكثر من فرصة محققة، أدى إلى شن هجوم كبير عليه من جماهير النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وحرص كولر على أن يوجه بعض النقاط لجماهير الأهلي، من خلال بيان رسمي نشره مساء اليوم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

كولر يدافع عن كهربا ويوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد هزيمة باتشوكا

وكتب كولر في بيانه: “عزيزي المشجع،نحن نتفهم خيبة أملكم ونشعر بما تشعرون”.

وأضاف: “لقد بذل فريقنا قصارى جهده في المباراة الأخيرة، ولكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك كافياً لتحقيق النتيجة التي نريدها جميعًا”.

وتابع: “الأخطاء جزء من كرة القدم، تمامًا كما هي جزء من الحياة. لقد بذل كهربا وعمر وخالد وجميع اللاعبين الآخرين قصارى جهدهم وتحملوا مسؤولية الفريق، وعلى الرغم من أن الكرة لم تدخل المرمى هذه المرة”.

وواصل: “ يجب ألا ننسى عدد المرات التي أظهر فيها هؤلاء اللاعبون شغفهم وجهودهم في الماضي، مما جعلنا فخورين بهم".

بيان كولر

واستكمل: “أنتم أيضًا تقدمون أفضل ما لديكم كل يوم في العمل أو في حياتكم اليومية، ومع ذلك، لا تسير الأمور دائمًا على ما يرام، الأمر نفسه ينطبق على لاعبينا - فهم يقاتلون بكل قلوبهم، لكنهم بشر، تمامًا مثلنا جميعًا”.

ووجه كولر رسالة لجماهير الأهلي قائلًا: “الآن حان دورنا للوقوف إلى جانبهم وإظهار معنى الوحدة الحقيقية، فقط معًا كفريق وكمشجعين يمكننا التغلب على اللحظات الصعبة والخروج أقوى".

واختتم: " دعمكم أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. معًا نحن أقوياء.. أفضل مشجعين على الإطلاق!".

اقرأ أيضًا:

قائمة الفائزين بـ جوائز ذا بيست 2024 بالكامل.. فينيسيوس وأنشيلوتي الأفضل

تطورات إصابة عبدالله السعيد قبل مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري