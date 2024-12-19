نجم جديد يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي بعد وعد الخطيب

بات أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط أكثر من اسم داخل النادي الأهلي بالرحيل عن أسوار القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل بعد استبعادهم من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأخطر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي مسؤولي المارد الأحمر بعدم رغبته في بقاء عدد من اللاعبين في الفترة المقبلة والتعاقد مع بدائل مميزة.

كريم الدبيس على رادار الرحيل من النادي الأهلي

وعلم " الموجز" أن إدارة النادي الأهلي قد استقرت بشكل نهائي على رحيل اللاعب كريم الدبيس الظهير الأيسر على سبيل الإعارة في يناير المقبل في حال استمراره على مقاعد البدلاء.

وناقش كريم الدبيس في الأونة الأخيرة مصيره مع النادي الأهلي عقب جلسة عقدها رفقة محمد رمضان المدير الرياضي وذلك بعد استبعاده المستمر من تشكيل الفريق الأحمر.

كريم الدبيس- النادي الأهلي

ورفض في وقت سابق المدير الفني لـ الأهلي السويسري مارسيل كولر رحيل اللاعب إلى أحد الأندية البرتغالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للحاجة إلى جهوده.

وقدمت الإدارة الحمراء برئاسة محمود الخطيب وعدًا للاعب برحيله في يناير على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الراغبة في ضمه حال استمرار جلوسه على مقاعد البدلاء واستبعاده من التشكيلة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الـ3 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب " القاهرة الدولي".

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام بطل الجزائري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بفوز عريض على نادي ستاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل المارد الأحمر خارج الديار أمام نظيره أورلاندو بيراتس سلبيًا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

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