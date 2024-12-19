ملامح تشكيل النادي الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على ملامح تشكيل المارد الأحمر خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الـ3 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بفوز كبير على منافسه ستاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

النادي الأهلي

وتعادل المارد الأحمر ضد أورلاندو بيراتس سلبيًا خارج الديار في اللقاء الذي جمع بينهما بمدينة جوهانسبرج ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزد اد

ويرصد " الموجز" ملامح تشكيل النادي الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح

الوسط:مروان عطية وإمام عاشور وكوكا

الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي

تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد في النادي الأهلي

ومن جهة أخرى أكد محمد رمضان، مدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن إصابة اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجمت عن انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، مما تسبب في قطع سطحي استدعى وضع 4 غرز باليد، وتم منحه راحة اليوم، على أن ينضم للتدريبات غدًا، الجمعة.

نفى مدير الرياضي وجود أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه، عارضًا الشائعات التي انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

تمتع فريق الكرة بالنادي الأهلي بيوم راحة اليوم، الخميس، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمباريات القادمة، حيث ينتظرهم مواجهة نادي شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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