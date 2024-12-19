القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

وصل فريق توتنهام إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، عقب تجاوزه عقبة كبيرة بالتغلب علي مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في دور الـ16، بينما تأهل مانشستر يونايتد لنفس الدور عقب تجاوزه عقبة ليستر سيتي بعد الفوز بنتيجة 5-2.

موعد مباراة توتنهام أمام مانشستر يونايتد

مباراة توتنهام النارية ضد مانشستر يونايتد، تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لقمة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

قمة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، التي تجمعهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، تنقل عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، ماديسون

خط الوسط: بيسوما، سار، سبينس

خط الهجوم: كولوسفيسكي، سون، سولانكي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام

يرصد الموجز تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام والذي يضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دي ليخت، ماجواير، مارتينيز

خط الوسط: ماينو، برونو فيرنانديز، أوجارتي، دالوت

خط الهجوم: هويلاند، إماد ديالو، مزراوي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وموقف توتنهام ومانشستر يونايتد بجدول الترتيب..

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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