حقيقة عودة طارق حامد إلى نادي الزمالك.. التفاصيل كاملة

حسم مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك حول إمكانية الدخول في مفاوضات مع ضمك السعودي لعودة طارق حامد نجم وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط اسم طارق حامد مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوف الفارس الأبيض بالموسم الحالي.

ويأمل نادي الزمالك في التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال شهر يناير المقبل من أجل المنافسة بقوة على الألقاب سواء القارية أو المحلية لمواصلة التفوق باستمرار بالكرة المصرية.

طارق حامد خارج حسابات نادي الزمالك

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز" أن كريستيان جروس المدير الفني لـ نادي الزمالك لم يطلب التعاقد حتى هذه اللحظة التعاقد مع طارق حامد أو أي صفقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن المدرب السويسري سيعقد جلسة في الساعات المقبلة مع إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من أجل تحديد طلباته خلال يناير المقبل.

طارق حامد- نادي الزمالك

وأشار المصدر إلى أن تركيز جروس في الوقت الحالي داخل نادي الزمالك على مواجهة الليلة أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة نادي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الـ5 من بطولة الدوري المصري اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة نادي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط.

2- نادي الزمالك 9 نقاط .

3- الأهلي 8 نقاط.

4- بيراميدز 7 نقاط.

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط.

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط.

14- الجونة 3 نقاط.

15- مودرن سبورت 3 نقاط.

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة.

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