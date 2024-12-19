الزمالك وجهًا لوجه مع سيراميكا بالدوي الليلة في أول ظهور لجروس

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستقبال سيراميكا كليوباترا مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتلقي مباراة الزمالك اليوم، أضواءً خاصة، حيث يقود المدرب السويسري كريستيان جروس الفريق للمرة الأولى بعد تعيينه الرسمي في الأيام القليلة الماضية وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل هذا اللقاء.

جروس يعود إلى تدريب الزمالك

وتعاقد الزمالك مع كريستيان جروس جاء بعد اجتماع مثمر مع رئيس النادي، حيث تم الاتفاق على تفاصيل العقد، ويعتبر جروس من الأسماء اللامعة في مجال التدريب المصري، ويأمل الجميع أن يحقق نتائج إيجابية تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات وذلك بعد رحيل جوزيه جوميز للدوري السعودي من بوابة الفتح.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ستبدأ المباراة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

وستبث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري، عبر قنوات أون تايم سبورت، مما يسهل على الجماهير متابعة أحداث اللقاء

الزمالك

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري

غيابات مؤثرة للفريق الأبيض

ويواجه الزمالك غيابات مؤثرة خلال المباراة، حيث يغيب محمود عبدالرازق شيكابالا الذي لا يزال يتعافى من إصابته، بالإضافة إلى المغربي محمود بنتايك وناصر ماهر.

هذه الغيابات قد تؤثر على أداء الفريق وتحد من خيارات المدرب جروس

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع

ومن المقرر أن يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي، رجب نبيل، أحمد بيكهام، أحمد هاني

خط الوسط: محمد عادل، محمود زلاكة، محمد صادق، أحمد القندوسي، أحمد بلحاج

خط الهجوم: فخري لاكاي

ترتيب الزمالك وسيراميكا في الدوري

يحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط

تتجه الأنظار إلى هذه المباراة المهمة الليلة، حيث يأمل الزمالك في تحقيق الفوز واستعادة الثقة بعد التغييرات التي شهدها الجهاز الفني.

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