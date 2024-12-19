مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-12-2024 بـ رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري المصري

تشهد مباريات اليوم الخميس 19-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري المصري وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس إيطاليا.

ويستضيف فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري على ملعب " القاهرة الدولي".

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر بذات الجولة أمام منافسه نادي حرس الحدود.

ويصطدم فريق الكرة الأول بـ نادي توتنهام هوتسبير أمام فريق مانشستر يونايتد الذي يقوده فنيًا الهولندي إريك تين هاج ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الخميس بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تشيلسي X شامروك روفرز الأيرلندي – 10 مساء - beIN Sports HD 2

ريال بيتيس X هلسنكي – 10 مساء - beIN Sports HD 3

هايدنهايم X سانت جالين – 10 مساء

فيتوريا جيماريش X فيورنتينا – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



توتنهام X مانشستر يونايتد – 10 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد م باريات اليوم بـ كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

انتر ميلان X أودينيزي – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري المصري



حرس الحدود X المصري – 5 مساء

طلائع الجيش X بتروجيت – 5 مساء

الزمالك X سيراميكا كيلوباترا – 8 مساء

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الخامسة كالآتي:

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط.

2- الزمالك 9 نقاط .

3- الأهلي 8 نقاط.

4- بيراميدز 7 نقاط.

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط.

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط.

14- الجونة 3 نقاط.

15- مودرن سبورت 3 نقاط.

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة.

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