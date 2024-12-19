مواجهات نارية تنتظر تشيلسي في يناير 2025 تحسم مصير الدوري الإنجليزي

عشاق نادي تشيلسي حول العالم، يترقبون مباريات الفريق الإنجليزي خلال الفترة القادمة المصيرية في صراع الفريق للفوز بالبطولات المختلفة وفي مقدمتها الدوري الإنجليزي التي يتصارع علي صدارته مع ليفربول والفارق بينهما نقطتين فقط لصالح الريدز.

يسعي فريق تشيلسي لتحقيق الفوز خلال تلك المباريات لانتزاع صدارة البريميرليج من فريق ليفربول الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 36 نقطة بنما يمتلك تشيلسي 34 نقطة.

مواجهات نارية تنتظر تشيلسي في شهر يناير 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس - 5 مساء -4 يناير - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد موركامب - 5 مساء - 11 يناير- كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساء - 14 يناير - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد وولفرهامبتون- 10 مساء -20 يناير - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساء - 25 يناير - الدوري الإنجليزي

موعد لقاء تشيلسي أمام شامروك روفرز

يلتقي فريق تشيلسي نظيره شامروك روفرز ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء غد اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي أمام شامروك روفرز

يمكنك مشاهدة لقاء تشيلسي أمام شامروك روفرز، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كابيتال وان للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

تشيلسي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصد فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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