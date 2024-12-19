تشكيل نادي الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض للمواجهة المرتقبة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة نادي الزمالك أمام منافسه نادي سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

ستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ5 ببطولة الدوري المصري.

وستبدأ صافرة اللقاء بين نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نادي الزمالك

وستبث المباراة بشكل مباشر عبر قناة "أون تايم سبورت" الفضائية كونها الناقل الحصري لبطولة دوري نايل في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا

ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض اللقاء ضد سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - الونش - عمر جابر.

خط الوسط: (المفاضلة بين مصطفى شلبي وميشالاك) - دونجا - عبدالله السعيد - محمد شحاتة - زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة نادي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

ويعرض “ الموجز” ترتيب الدوري الممتاز قبل مواجهة الفارس الأبيض أمام فريق سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط.

2- الزمالك 9 نقاط .

3- الأهلي 8 نقاط.

4- بيراميدز 7 نقاط.

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط.

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط.

14- الجونة 3 نقاط.

15- مودرن سبورت 3 نقاط.

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة.

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