كثر البحث من محبي كرة القدم المحلية، عن موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها، وهذا ما نستعرضه لكم في التالي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره سيراميكا كيلوباترا في المواجهة المرتقبة بينهما ببطولة الدوري المصري.

واصطدم فريق الزمالك مع منافسه سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ويستعرض لكم موقع الموجز، موعد مباراة الزمالك ضد سيرميكا كيلوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها بالتردد والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا

يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2024، هو موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا في خامس جولات الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري

وتذاع مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا، عبر فضائية أون تايم سبورت ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت، وهي المسؤولة عن بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025.

تردد قنوات بي إن سبورت

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الجودة: HD.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كيلوباترا

ومن المرجح أن يأتي تشكيل الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود الونش، أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، أحمد زيزو.

الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، كونراد ميشالاك.

تشكيل سيراميكا كيلوباتر المتوقع ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - محمد صادق - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

الهجوم: فخري لاكاي.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سيراميكا كيلوباترا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

اقرأ أيضًا:

جوائز كاف 2024 بالكامل.. الأهلي الأفضل في أفريقيا وصدمة الشحات وزيزو

بيان ناري من كولر بشأن هزيمة باتشوكا.. يدافع عن كهربا ورسالة للجماهير