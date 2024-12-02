موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة البيضاء مباراة الزمالك القادمة ضد أنيمبا النيجيري ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الزمالك للخروج بنتيجة جيدة علي ملعب أنيمبا النيجيري لتعزيز فرصه في المنافسة علي الصعود للأدوار التالية في طريقه للدفاع عن لقب البطولة للعام الثاني علي التوالي.

موعد مباراة الزمالك ضد إنيمبا

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق إنيمبا، في السادسة مساء الأحد المقبل 8 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

الزمالك ضد إنيمبا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنيمبا

تستطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنيمبا، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنيمبا

ويقدم لكم الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد نظيره إنيمبا ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

‎خط الهجوم: ميشالاك - ناصر منسي - زيزو.

ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية

1- المصري - 3 نقاط

2- الزمالك - 3 نقاط

3- بلاك بولز - بلا نقاط

4- إنيمبا - بلا نقاط

الزمالك ضد غزل المحلة

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة القوية التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ببطولة دوري نايل.

أحرز أهداف الزمالك في شباك المحلة كل من، ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و21، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، حسام عبد المجيد في الدقيقة 79.

ويحتل الزمالك حاليًا وصافة ترتيب الدوري المصري 2024-2025 برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 4 محتلًا بهم المركز الثالث عشر.

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