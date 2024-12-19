عمر مرموش لاعب الشهر في الدوري الألماني.. ويشعل المنافسة مع هاري كين

توج المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، بجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر في بطولة الدوري الألماني، تأكيدًا لتألقه اللافت هذا الموسم. التقاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتعد هذه المرة الثانية في الموسم، التي يحصل فيها عمر مرموش، على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني، حيث حصل عليها من قبل في شهر سبتمبر.

نجح عمر مرموش، في تحقيق 7 مساهمات تهديفية مع آينتراخت فرانكفورت، بين الجولات التاسعة إلى الثانية عشرة، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين، كما سجل أكبر معدل من التسديدات 18 مرة.

وأوضح الموقع الرسمي للدوري الألماني، أن عمر مرموش تفوق على ناثانيل براون وفلوريان ويرتز وجمال موسيالا وديوت أوباميكانو وأنتوني كاسي.

وأكد موقع بوندسليجا، أن بفضل عمر مرموش إلى حد كبير، يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، ولديه حظوظ العودة إلى دوري أبطال أوروبا، والمنافسة على لقب الدوري الألماني.

واختتم، بالأداء المميز الذي يقدمه عمر مرموش، لن يكون غريبًا أن يتفوق في النهاية على هاري كين لاعب بايرن ميونخ، في السباق على جائزة “مدفع كيكر” للاعب الأكثر تهديفًا.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت القادمة في الدوري الألماني

يواجه آينتراخت فرانكفورت، نظيره ماينز، يوم السبت المقبل 21 ديسمبر 2024، لـ الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة 5:30 بتوقيت السعودية.

جدول ترتيب الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - (المباريات: 14 - الأهداف: 42 - النقاط: 33) باير ليفركوزن - (المباريات: 14 - الأهداف: 32 - النقاط: 29) آينتراخت فرانكفورت - (المباريات: 14 - الأهداف: 34 - النقاط: 27) آر بي لايبزيغ - (المباريات: 14 - الأهداف: 23 - النقاط: 27) فرايبورغ - (المباريات: 14 - الأهداف: 20 - النقاط: 24) شتوتغارت - (المباريات: 14 - الأهداف: 29 - النقاط: 23) ماينز - (المباريات: 14 - الأهداف: 25 - النقاط: 22) دورتموند - (المباريات: 14 - الأهداف: 25 - النقاط: 22) فيردر بريمن - (المباريات: 14 - الأهداف: 22 - النقاط: 22) فولفسبورغ - (المباريات: 14 - الأهداف: 31 - النقاط: 21) مونشنجلادباخ - (المباريات: 14 - الأهداف: 23 - النقاط: 21) يونيون برلين - (المباريات: 14 - الأهداف: 13 - النقاط: 17) أوغسبورغ - (المباريات: 14 - الأهداف: 16 - النقاط: 16) هوفنهايم - (المباريات: 14 - الأهداف: 19 - النقاط: 14) سانت باولي - (المباريات: 14 - الأهداف: 11 - النقاط: 11) هايدنهايم - (المباريات: 14 - الأهداف: 18 - النقاط: 10) هولشتاين كيل - (المباريات: 14 - الأهداف: 14 - النقاط: 5) بوخوم - (المباريات: 14 - الأهداف: 11 - النقاط: 3)

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