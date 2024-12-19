بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2024 -2025.

ويبدأ السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، ولايته الثانية مع الفريق الأبيض، بمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى السويسري كريستيان جروس،إلى تحقيق الفوز لتتويج باللقب الدوري المصري، الذي لم يستكمله مع القلعة البيضاء في عام 2019، بعدما رحل عن قيادة الفارس الأبيض، قبل 4 مباريات من نهاية المسابقة.

الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويحتل الزمالك، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيده 9 نقاط بعدما فاز في 4 لقاءات وتلقى هزيمة وحيدة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس، برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل فيما نال خسارة واحدة.

بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تنطلق صافرة حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، صمن منافسات الإسبوع الخامس من دوري نايل.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - الونش - عمر جابر.

خط الوسط: مصطفى شلبي - دونجا - عبدالله السعيد - محمد شحاتة - زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد هانى - أحمد رمضان بيكهام - جاستين آرثر - عبدالرحمن بودى.

خط الوسط: محمد عادل - أحمد القندوسى - أحمد بلحاج - محمود زلاكة - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخرى لاكاى.

بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

التقى الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، خلال 8 مواجهات بمختلف المسابقات، نجح الزمالك خلالها في تحقيق الفوز بجميع المباريات، ويتقاسم الثنائي سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو صدارة هدافي مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا برصيد 3 أهداف لكل منهما.

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