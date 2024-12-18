هاتريك جابريل جيسوس يقود أرسنال لعبور كريستال بالاس في كأس الرابطة

نجح فريق أرسنال، في تحقيق الفوز على كريستال بالاس، بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة أرسنال وكريستال بالاس في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

افتتح المهاجم جان فيليب ماتيتا الهدف التقدم لفريق كريستال بالاس، في شباك أرسنال، بتمريرة متقنة من الحارس دين هندرسون، في الدقيقة 4 من عمر المباراة.

تمكن المهاجم جابريل جيسوس من تسجيل هاتريك لفريق أرسنال، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 54 بعد تمريرة من لاعب خط الوسط مارتن أوديجارد، ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 73 بتمريرة من بوكايو ساكا، وفي الدقيقة 81 سجل الهدف الثالث له ولأرسنال ليقود الفريق للتقدم 3-1.

ونجح إدوارد نيكيتاه، في تقليص الفارق لـ فريق كريستال بالاس، بتمريرة من ناثانييل كلاين، في الدقيقة 85 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2.

أرسنال وكريستال بالاس

وبتلك النتيجة، يحجز أرسنال مقعده في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، على أن يعرف منافسه القادم بعد القرعة التي ستجرى مساء الخميس.

تشكيل أرسنال لمواجهة كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي - يورين تيمبر - كيويور - كيران تيرني.

خط الوسط: جورجينيو - ميكيل مورينو - نوانيري.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - ليونادرو تروسارد.

تشكيل كريستال بالاس ضد أرسنال

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: كوراه - شالوبا - لاروكس - مارك جيهي.

خط الوسط: ميتشيل - ليرما - هيوز.

خط الهجوم: سار - إيزي - ماتيتا.

نظام بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تعد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو كأس «كاراباو» لأسباب الرعاية، هي بطولة كرة قدم إقصائية إنجليزية، والرسمية الثالثة لأندية كرة القدم الإنجليزية بعد الدوري الإنجليزي الممتاز و‌كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتلعب البطولة بنظام مباراة واحدة، في الأدوار الإقصائية باستثناء مباريات نصف النهائي والنهائي تلعب بنظام الذهاب والعودة المعتاد، ويشرف على البطولة رابطة المحترفين الإنجليزية.

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