يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو، التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره موناكو، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الفرنسي لموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

ويحل العملاق الباريسي ضيفًا ثقيلًا على غريمه موناكو في قمة الدوري الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، على ملعب لويس الثاني.

ويبدأ بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لهذه البطولة.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم فور انطلاق المواجهة.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام موناكو في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز - ماركينيوس - ويليان باتشو - أشرف حكيمي.

الوسط: فيتينيا - جواو نيفيش - فابيان رويز.

خط الهجوم: برادلي باركولا - عثمان ديمبيلي - جونسالو راموش.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو كل من، دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، فابيان، راموس، ديمبلي، أسينسيو، دويي، فيتينيا، لي كانج إن، هيرنانديز، مايولو، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، باتشو، أرنو تيناس، جواو نيفيس.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 37 نقطة، بينما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة باريس سان جيرمان اليوم

1.باريس سان جيرمان 34 نقطة

2.أولمبيك مارسيليا - 30 نقطة

3.موناكو - 30 نقطة

4.ليل - 27 نقطة

5.أولمبيك ليون - 25 نقطة

6.لنس - 24 نقطة

7.نيس - 23 نقطة

8.أوكسير - 21 نقطة

9.تولوز - 21 نقطة

10.ريمس - 19 نقطة

11.بريست - 16 نقطة

12.رين - 14 نقطة

13.نانت - 14 نقطة

14.ستراسبورغ - 14 نقطة

15.أنجيه - 13 نقطة

16.سانت إتيان - 13 نقطة

17.لوهافر - 12 نقطة

18.مونبلييه - 8 نقاط

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