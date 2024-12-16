ترتيب الدوري الفرنسي عقب ختام الجولة الـ 15..باريس سان جيرمان يحلق بالصدارة

يترقب عشاق الكرة الفرنسية، جدول ترتيب الدوري الفرنسي عقب ختام مباريات الجولة الـ 15 من البطولة التي اختتمت منافساتها بمباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره ليون وانتهت بفوز باريس بنتيجة 3-1.

وقد شهدت منافسات هذه الجولة إصابة مصطفى محمد، المحترف بصفوف فريق نانت الفرنسي خلال مواجهة نظيره ستاد بريست، التي جمعتهما مساء الأحد 15 ديسمبر الجاري وانتهت بهزيمة نانت بنتيجة 1-4.

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة بـ الدوري الفرنسي

يرصد الموجز موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة بـ الدوري الفرنسي ضد موناكو، والمقررة مساء الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

يمكنك متابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو، في الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الفرنسي

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد موناكو

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كوريا - أشرف حكيمي.

خط الوسط: جواو نيفيس - فبيان رويز - فيتور فيريرا.

خط الهجوم: برادلي براكولا - لي كانغ إن - جانتشالو راموس.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد تعادل هزيمة نانت ضد ستاد بريست

يتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة ويأتي الترتيب كما يلي..

1- باريس سان جيرمان - 37

2- مارسيليا -30

3- موناكو - 30

4- ليل -27

5- ليون -25

6- نيس -24

7- لانس -24

8- تولوز 21

9- أوكسير-21

10- ستاد ريمس - 20

11- ستاد بريست - 19

12- ستاد رين - 17

13- ستراسبورج - 17

14- نانت 14

15- أنجيه - 13

16- سانت إيتيان - 13

17- لوهافر - 12

18- مونبلييه -9

إقرأ أيضا:

الدوري السعودي يستهدف فينيسيوس جونيور وماركينيوس في صفقات ضخمة الموسم المقبل

بلاك بولز يقهر إنيمبا بثلاثية نظيفة بمجموعة الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية





