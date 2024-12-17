موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عشاق الكرة الإنجليزية، يترقبون مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق مانشستر سيتي، عن فوزيستعيد به طريق الانتصارات عقب الهزيمة التي تلقاها في الجولة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الخامس، بينما يتصدر فريق ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بينما يحتل تشيلسي مركز الوصيف برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

تنطلق قمة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر السبت المقبل 21 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نونيز، إلكاي جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، دوكو، إيرلينج هالاند.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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