بث مباشر مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية 40 دقيقة (1-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

تأهل فريق توتنهام إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في دور الـ16، بينما صعد مانشستر يونايتد لنفس الدور عقب تجاوزه عقبة ليستر سيتي بعد الفوز بنتيجة 5-2.

بث مباشر ماتش توتنهام ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

تنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية، مساء اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

د40.. مانشستر يونايتد يفشل في إدراك التعادل أمام توتنهام

د30.. توتنهام يحافظ علي تقدمه بهدف نظيف

د25.. إنذار نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد

د24.. إنذار باب سار لاعب توتنهام

د15.. سولانكي يسجل الهدف الأول لفريق توتنهام

د11.. تعادل سلبي بين الفريقين

د1.. انطلاق مباراة توتنهام ضد تشيلسي

بث مباشر مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد

يرصد الموجز تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد والذي يضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، ماديسون

خط الوسط: بيسوما، سار، سبينس

خط الهجوم: كولوسفيسكي، سون، سولانكي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دي ليخت، ماجواير، مارتينيز

خط الوسط: ماينو، أوجارتي، دالوت، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: هويلاند، إماد ديالو، مزراوي

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