المصري مهدد بفقدان صدارة الدوري بعد التعادل أمام حرس الحدود

انتهت مباراة النادي المصري البورسعيدي ضد حرس الحدود بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري .

بهذا التعادل رفع فريق المصري رصيده إلي 11 نقطة في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري، وأصبح الفريق مهددا بفقدان الصدارة حال فوز الزمالك ضد سيراميكا اللية، بينما رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الأخير بالدوري.

تشكيل المصري ضد حرس الحدود

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي

خط الوسط : سامادو أتدجيكو ، خالد الغندور ، محمد الشامي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطي ، بابا بادجي

بدلاء المصري ضد حرس الحدود

ضمت قائمة بدلاء المصري كل من: محمد شحاته ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، حسن علي ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، حسين فيصل ، فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن.

حرس الحدود

تشكيل حرس الحدود ضد المصري

حراسة المرمي: محمد سيحا

خط الدفاع: ابراهيم عبد الحكيم ، كواسي ايسو ، تريزور ، حازم العسكري

خط الوسط : محمد مجلي، محمد الدغيمي ، ايزي ايميكا

خط الهجوم: محمود ممدوح ، فوزي الحناوي، عبد الرحمن جودة

بدلاء حرس الحدود ضد المصري

وعلى مقاعد بدلاء الحرس جلس: محمود الزنفلي ، اسلام أبو سليمة ، محمد مصطفي، محمد أشرف روقة ، عبد الله عبيد ، عمر سافيولا ، ويليامز، محمود أبو جودة ، داميلولا ايمانويل.

ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المصري وحرس الحدود ويأتي كالآتي:

1- المصري البورسعيدي 11 نقاط.

2- الزمالك 9 نقاط .

3- الأهلي 8 نقاط.

4- بيراميدز 7 نقاط.

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط.

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط.

14- الجونة 3 نقاط.

15- مودرن سبورت 3 نقاط.

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطتين.

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