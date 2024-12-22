شباب بلوزداد يفرض التعادل علي الأهلي 1-1 في الشوط الأول بدوري الأبطال

انتهي الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بالتعادل 1-1 حيث تقدم شباب بلوزداد بهدف نظيف أحرزه أيمن محيوص في الدقيقة 21، وتعادل وسام أبوعلي للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع من عمر الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما حاليا في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث الأهلي عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة لاستعادة صدارة المجموعة التي يحتلها حاليا أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا.

موعد مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد

انطلقت مباراة الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء اليوم الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

الأهلي

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد

وجاء التشكيل الرسمي للنادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية

خط الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات و وسام أبو علي.

بدلاء الأهلي ضد شباب بلوزداد

يجلس على مقاعد بدلاء فريق النادي الأهلى فى مواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، كل من " الحارس مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا".

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط ويحتل الأهلي المركز الثاني ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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